CNA in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Los Angeles presenta NEXXT EXPO Mostra mercato del Made in Italy

La California è la quinta potenza economica a livello mondiale, un mercato straordinario, interessato a prodotti di qualità, dove il Made in Italy è apprezzato e valorizzato.

È un mercato con consumatori attenti, di alto livello, sempre alla ricerca di novità.

Al fine di creare una occasione di promozione del made in Italy in California, CNA in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Los Angeles organizza per lunedì 17 maggio 2021 con inizio alle ore 17:30 un webinar dedicato alla presentazione di Nexxt Expo, una manifestazione che nasce con la finalità di far conoscere il “vero” made in Italy al pubblico americano.

L’obiettivo, annunciato dagli organizzatori di Nexxt Expo è creare una vetrina di alto livello per permettere alle imprese di presentarsi agli operatori di settore locali e di far testare i propri prodotti direttamente ai consumatori finali.

I lavori del webinar saranno aperti da Silvia Chiave, Console Generale d’Italia a Los Angeles e Roberta Datteri, Vicepresidente Nazionale CNA con delega all’internazionalizzazione per poi continuare con una presentazione del mercato locale e delle prospettive economiche per le PMI italiane da parte di Alessandra Rainaldi, Direttore Ufficio ICE Los Angeles.

I contenuti, la programmazione e la logistica della manifestazione, patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Los Angeles, da ICE Agenzia, dalla Little Italy of Los Angeles Association e da Rome to LA verranno illustrati da Lorenzo Lisi ed Alessandro Silvestri di Nexxt Expo.

I lavori del webinar saranno moderati da Antonio Franceschini, Responsabile Ufficio Promozione e Mercato Internazionale CNA.