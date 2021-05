Covid. Rezza: 7.567 casi positivi su 298mila tamponi, 182 decessi

Con graduali riaperture manteniamo accortezze

(DIRE) Roma, 14 Mag. – “Sono 7567 i nuovi positivi su 298mila tamponi eseguiti. Mi sembrano dati in linea con quelli di ieri” Lo dice Gianni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della salute, durante la presentazione dei dati settimanali della cabina di regia sul monitoraggio dell’epidemia Covid-19. “C’e’ ancora una scia di 99 ingressi in piu’ in terapia intensiva e 182 decessi, anche questa una coda lunga dovuta ad infezioni accumulatesi nelle scorse settimane. Andiamo incontro a graduali riaperture ma i comportamenti individuali – ricorda Rezza – e’ sempre bene che restino aderenti alle misure di prevenzione del contagio”. (Org/ Dire) 17:37 14-05-21