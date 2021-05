Reggio Calabria. Palo di ferro cade su auto in transito a Piazza de Nava

Tragedia sfiorata a Piazza de Nava. Uno dei pali delle telecamere per la video sorveglianza del Museo Nazionale è caduto al suolo colpendo un’automobile in transito in quella via. Fortunatamente oltre ai danni materiali del mezzo, allo spavento ed allo stupore del conducente, non si registrano feriti. Poteva andare davvero molto peggio se nella caduta il grosso supporto metallico avesse beccato un pedone o un motociclo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso ma sembrerebbe che l'”incidente” sia stato causato dal cedimento della base del palo che come si vede nella foto era arrugginito.