Covid. Da ieri 6.659 contagi su 294.686 tamponi, positività al 2,2%, 136 decessi

(DIRE) Roma, 15 Mag. – Sono 6.659 i nuovi contagi da covid-19 riscontrati oggi in Italia su 294.686 tamponi realizzati, con l’indice di positivita’ che scende al 2,2%. Sono i dati del bollettino quotidiano di ministero della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 136 morti, che portano il totale delle vittime a 124.063 da inizio pandemia. In progressivo calo anche i ricoveri in terapia intensiva dove ci sono ora 1.805 persone (-55 da ieri), con 63 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari 12.493 (-557), 3.696.481 i guariti (+13.292). Sono 332.830 gli attualmente positivi (-6.776). (Mar/ Dire) 17:58 15-05-21