Covid. Salvini: Dati confortanti, basta coprifuoco e via libera ad esercenti

(DIRE) Roma, 15 Mag. – L’Italia ha dati sanitari confortanti “che ci permettono di chiedere, a nome di migliaia di sindaci e di tutte le Regioni, il ritorno al lavoro, alla liberta’ e alla vita”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, durante la videoconferenza di questa mattina in vista della cabina di regia di lunedi’. Collegati, tra gli altri, i ministri Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia, Erika Stefani, i governatori e alcuni sindaci tra cui il responsabile enti locali Stefano Locatelli. La Lega chiede, tra le altre cose, “la riapertura di bar e ristoranti al chiuso almeno al 50%, un programma di cancellazione del coprifuoco da qui ai prossimi giorni, via libera a palestre e piscine al chiuso”. Salvini sottolinea che “anche le riaperture di fine aprile non hanno portato alcun risultato negativo, si assiste anzi ad un costante miglioramento”. (Rai/ Dire) 12:30 15-05-21