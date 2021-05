Modena. Nasconde nel cofano oltre un chilo di cocaina: arrestato sull’A1

Nella mattinata dell’11 Maggio scorso, la Polizia Stradale di Modena ha arrestato un cittadino turco pregiudicato, responsabile del reato di traffico di sostanze stupefacenti Personale della Sottosezione autostradale di Modena Nord, durante il servizio di vigilanza stradale, hanno proceduto al controllo di una autovettura, che transitava in uscita dal casello autostradale di Modena Nord. Il controllo accurato dell’autovettura ha permesso di rinvenire, nascosto all’interno del cofano motore dell’autovettura, un panetto di sostanza stupefacente che, sottoposto a narcotest, è risultato essere cocaina per un peso di 1,2 chili. Lo stupefacente era stato occultato in un vano appositamente creato all’interno della scatola del filtro dell’aria. La cocaina, risultata di ottima qualità, una volta immessa sul mercato, ha un valore commerciale di circa 80.000 euro.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Modena/articolo/1198609fb6db20063751566514