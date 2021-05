Sony, multinazionale giapponese specializzata nell’elettronica di consumo, ha aperto numerose posizioni relative a risorse da inserire in organico per i suoi uffici nel Regno Unito. In particolare, tra le risorse ricercate in questo momento da Sony compaiono:

– Revenue and CI Analyst;

– Sony Electronics UK Digital Marketing Manager;

– Product Planning and Marketing;

– Accounting Analyst;

– Diffractive optics design tool development tool;

– Senior Reserarch Engineer lead;

– Europe Product Manager – Large Format Displays;

– Partner Engineer – Streaming Services.

Le offerte di lavoro sono presentate nel dettaglio presso il portale Careers dell’azienda giapponese, dove è possibile inoltrare la propria candidatura e visionare le altre posizioni attualmente aperte presso la multinazionale.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2021/Pagine/Lavorare-nel-Regno-Unito-con-Sony.aspx