Meloni (FdI): potrei fare il Premier, lo devono decidere gli italiani

(DIRE) Roma, 16 Mag. – Per la prima volta Giorgia Meloni ammette che potrebbe ricoprire il ruolo di presidente del consiglio. “Lo decideranno gli italiani”, dice intervistata a In mezz’ora in più. A chi le chiede perchè ha scritto un libro autobiografico, Meloni risponde: “Mi sono resa conto a un certo punto di essere un personaggio a 360 gradi, non solo politico. E mi sono resa conto che il racconto di me, come persona, è molto distante dalla realtà. Allora ho voluto mettere un punto. Perchè la gente deve capire quello che sei. E io ho raccontato chi sono, coi pregi e i difetti. Dall’altra parte, aggiunge, ho voluto farlo adesso, perchè domani potrei diventare qualunque cosa, niente e tutto. Tornare a casa o per paradosso fare il presidente del consiglio. Non lo so, questo lo devono decidere gli italiani. Per questo ho voluto farlo adesso. E anche per ricordare a FdI quali sono i nostri obiettivi”. “Io mi preparo a governare la nazione. Ma per carattere non sono una che fissa degli obiettivi di tipo personale. Quando vedo i sondaggi che crescono, crescono, crescono so quali responsabilità questo comporta. Ma il punto d’arrivo non lo decido io. Io sono pronta ad assumersi le responsabilità che gli italiani mi chiederanno di assumere. Mi tremano le mani. Ma se non fosse così, perche’ farei politica?”, aggiunge Giorgia Meloni. Nel corso della trasmissione di Lucia Annunziata, Meloni risponde anche sulla differenza tra lei e Salvini. “Noi difendiamo l’interesse nazionale. E lo fa anche Salvini. Ma sicuramente FdI lo fa in maniera assolutamente totale”, dice. “La Lega era un partito più legato alla dimensione territoriale, FdI è più legato alla dimensione nazionale” aggiunge. E spiega: “Ne dico una: La Lega difese la Catalogna. Per me la dimensione indipendentista non esiste in uno stato nazionale. Quella dello stato nazionale è la dimensione minima. Ci sono moltissimi punti di contatto tra noi e la Lega. E per questo sono convinta che governeremo insieme”. (Rai/ Dire) 14:58 16-05-21 (foto di repertorio)