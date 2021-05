Ravanello Arrostito 

Ingredienti per 4 persone

250 g Ravanelli

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e Pepe q.b.

1 rametto Prezzemolo

Procedimento

Iniziamo pulendo i ravanelli leviamo le foglie e laviamoli bene dotto l’acqua corrente, dopo aver fatto asciughiamoli per bene.

Adesso tagliamoli e meta e inseriamoli all’interno di una ciotola di vetro, mettiamo al suo interno un filo di olio e amalgamiamo il tutto per bene .

Prendiamo una padella antiaderente e riscaldiamola per bene, e inseriamo i nostri ravanelli, saltiamoli per bene e dopo abbassiamo la fiamma e continuiamo la cottura per 10 minuti, saltiamoli ogni tanto cosi da uniformare la cottura

Passato il tempo spegniamo il fuoco e aggiustiamo con sale e pepe, saltiamoli velocemente e inseriamoli in un piatto di portata, puliamo e tagliamo il prezzemolo fresco e poniamolo sopra e portiamoli a tavola, un contorno diverso e molto gustoso tutto da provare.

Chef – Piero Cantore