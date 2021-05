Covid: superata sperimentazione fase 2 per vaccino Sanofi GlaxoSmithKline

12:11 – Oltre ai già approvati vaccini Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna e Oxford AstraZeneca, in arrivo entro il quarto trimestre del 2021 un nuovo vaccino sviluppato dalla francese Sanofi e dalla britannica GlaxoSmithKline, le quali nella loro collaborazione hanno ottenuto “risultati positivi in fase clinica 2 per il candidato vaccino anti Covid ricombinante“, scrive ADNKRONOS. Il vaccino sperimentato “ha dimostrato di produrre una forte risposta immunitaria negli adulti di tutte le fasce d’età“, pertanto a breve verrà sperimentata la fase 3. “Il trial di fase 2, iniziato nel febbraio scorso, ha arruolato 722 volontari in Usa e Honduras. I dati intermedi indicano “una sieroconversione dal 95% al 100% dopo la seconda iniezione in tutti i gruppi di età (da 18 a 95 anni) e con tutte le dosi” testate, a fronte di una “tollerabilità accettabile, senza problemi di sicurezza”“. Nella sperimentazione, il vaccino ha indotto ““alti livelli di anticorpi neutralizzanti nei partecipanti con evidenza di una precedente infezione da Sars-CoV-2, suggerendo un forte potenziale di sviluppo” del candidato come “vaccino di richiamo”“. Per lo studio di fase 3, verranno arruolati 35mila volontari adulti in molti più Paesi, e verrà testata l’efficacia anche contro le varianti di coronavirus D614 (Wuhan) e B.1.351 (sudafricana). Lo scopo delle due aziende è quello di produrre un vaccino in grado di avere una forte risposta di richiamo ricevendo tuttavia una dose inferiore, che può essere conservato a temperature inferiori rispetto a quelli attualmente in circolazione. (cit. ADNKRONOS)

SM