Giappone. Covid, 5.262 nuovi contagi, prima Osaka che supera Tokyo per decessi

Per la prima volta da Febbraio

(DIRE) Fukuoka, 17 Mag. – L’ultimo bollettino ufficiale aggiornato a ieri, rilasciato dal ministero giapponese della Salute, ha confermato 5.262 nuovi casi di coronavirus nel Paese e 47 decessi. Si tratta di numeri sostanzialmente stabili nonostante le misure restrittive imposte dalle autorita’ tramite lo stato di emergenza attualmente in vigore nelle metropoli di Tokyo, Osaka, Hyogo, Kyoto, Fukuoka e Aichi e lo stato di pre-emergenza in altre otto prefetture. Prima per numero di contagi resta Osaka, nel Giappone centrale, con 620 nuovi casi, contro i 542 registrati a Tokyo. Per la prima volta da febbraio, inoltre, Osaka ha superato Tokyo anche nel conteggio delle vittime giornaliere, 1.958 contro le 1.951 della capitale. (Jief/Dire) 08:30 17-05-21