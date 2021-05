Covid. Gelmini: Bene riaperture, tanti segnali importanti e positivi

(DIRE) Roma, 18 Mag. – “La scelta del presidente Draghi di procedere con gradualita’ ma con fermezza verso le riaperture e’ cio’ che gli italiani si aspettavano”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, parlando con i giornalisti a Brescia, in occasione della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella citta’ lombarda. “Dal week end sara’ possibile tornare nei centri commerciali, dal primo giugno avremo la riapertura dei ristoranti al chiuso anche a cena, abbiamo fissato una data per i matrimoni e per tutte le attivita’ connesse al wedding, il coprifuoco da domani passa alle 23, dal 7 giungo alle 24, per poi essere abolito dal 21 giugno. Tanti segnali importanti e positivi”, ha concluso. (Uct/ Dire) 11:27 18-05-21