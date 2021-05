Ferrara. Arrestato scippatore feriale

E’stato arrestato dopo un lungo inseguimento iniziato in via Bellonci e terminato in viale Olanda a Quacchio, lo scippatore seriale terrore delle donne in bicicletta. La Squadra Mobile già lo aveva denunciato per diversi scippi “fotocopia”, ma l’uomo ha continuato imperterrito a ricercare vittime alle quali strappare la borsa e sottrarre il denaro e i monili contenuti. Pluripregiudicato, ha numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio, rapina, furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, reati inerenti agli stupefacenti, e rapina commessa con armi, ben conosciuto alla Squadra Mobile in quanto oggetto di indagine in più occasioni.

Gli investigatori in borghese, nella giornata di ieri, muniti di bicicletta lo hanno individuato nei pressi della stazione, probabilmente alla ricerca di stupefacente. Hanno deciso, pertanto, di tenerlo d’occhio e seguirne i movimenti. L’uomo tornava nel suo terreno di caccia preferito, la zona di via Frutteti e Borgo Punta, dove nelle ultime settimane ha selezionato le sue prede, nello specifico donne in bicicletta con la borsa posizionata nel cestino anteriore. Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti hanno constatato di persona il modus operandi del malvivente già narrato in precedenza in sede di denuncia dalle vittime. L’uomo ha individuato in via Bellonci una donna in bicicletta, le si è avvicinato rapidamente alle spalle per poi affiancarla e con gesto fulmineo le ha sottratto la borsa dal cestino per poi darsi ad una rapidissima fuga attraverso l’area verde situata alle spalle della stazione ecologica dell’Hera e successivamente lungo la via Caretti per poi sbarazzarsi della borsa all’interno del cortile di un residence.

Gli uomini della Mobile, vista la scena da lontano, immediatamente lo seguivano, indicando ai colleghi che stazionavano in zona Quacchio le descrizioni dello scippatore che proprio nel momento in cui pensava di averla fatta franca veniva bloccato in viale Olanda e trovato in possesso del denaro appena rubato. L’uomo veniva arrestato in flagranza di reato e successivamente liberato con obbligo di firma in attesa del processo che si terrà a giugno. Sono tuttora in corso gli accertamenti finalizzati a scoprire quanti scippi siano stati commessi dal malfattore. La Polizia invita eventuali vittime che non avessero denunciato a recarsi in Questura per narrare l’accaduto e contestualmente a non posizionare la borsa nel cestino della bicicletta in quanto costituendo facile bersaglio per i malintenzionati, potrebbe causare rovinose cadute con conseguenti lesioni.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Ferrara/articolo/240160a3c3b939925698250158