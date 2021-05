Vaccino. Fnomceo: green pass a 9 mesi, ascoltate istanze medici

(DIRE) Roma, 18 Mag. – “Aspettiamo di leggere in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che prolunga a nove mesi la validità del green pass. Ringraziamo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, per aver prontamente accolto le istanze della Fnomceo, dando immediate risposte alle richieste dei professionisti”. Così il Presidente della stessa Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, anticipa e conferma la notizia secondo la quale nel Decreto – Legge “Riaperture”, varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, è stata inserita la previsione di estendere a 9 mesi la durata del pass vaccinale. “Questa decisione si allinea a quelle che sono, ad oggi, le evidenze scientifiche sull’immunità, sia quella naturale sia quella che si ottiene con il vaccino- spiega Anelli- Consente una migliore organizzazione, perché abbiamo più tempo per programmare i richiami nel personale sanitario, che, giustamente, ha avuto la priorità nella vaccinazione, senza mettere in crisi il Servizio Sanitario Nazionale. Nel frattempo, la scienza potrà accumulare maggiori dati per definire la durata della copertura”. (Comunicati/Dire) 18:32 18-05-21