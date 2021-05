Vaccino. Musumeci: Su isole minori somministrazioni oltre il 75%

“Soggiorno e dose per turisti? Attendiamo proposta da Roma”

(DIRE) Palermo, 18 Mag. – “Abbiamo avviato dalle isole minori la nostra campagna di vaccinazione: siamo già oltre il 75%, quindi gli operatori e gli abitanti sono pronti a potere ospitare i turisti in sicurezza”. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, intervistato da Rainews24. Il presidente della Regione Siciliana ha poi risposto così a una domanda sull’ipotesi di un pacchetto soggiorno-vaccino alle Eolie: “Si tratta di una proposta ambiziosa, ma siamo convinti di trovare la condivisione da parte di Roma. Stiamo anche studiando la possibilità per il turista non ancora vaccinato e che si trovi in Sicilia di potere sottoporsi al farmaco qui da noi. Abbiamo avanzato queste proposte al generale Figliuolo – ha concluso Musumeci e non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare la conferma”. (Sac/Dire) 18:36 18-05-21