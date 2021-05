Vaccino. Zaia: Richiamo in Veneto a turisti italiani e stranieri

“Difficile da organizzare, ma senza no nazionali servizio da dare”

(DIRE) Venezia, 18 Mag. – Il Veneto punta a somministrare la seconda dose di vaccino contro il Covid ai turisti in vacanza sul suo territorio, sia italiani che stranieri. Lo spiega il presidente della Regione Luca Zaia a ‘Mattino 5’. “È difficile da organizzare, ma se non ci sono limiti a livello nazionale noi questo servizio lo vorremmo erogare… Se mi arriva un lombardo piuttosto che un siciliano o un cittadino di Berlino e mi dice ‘io ho fatto la prima dose vorrei fare la seconda’, se non ci sono impedimenti a livello nazionale che problema c’e’?”. (Fat/ Dire) 09:55 18-05-21