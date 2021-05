Coronavirus, UK: auspicato allentamento misure per viaggiatori UE

11:02 – Nei colloqui di oggi a Bruxelles gli ambasciatori UE, secondo BBC, discuteranno “sull’opportunità di consentire visite illimitate ai turisti britannici che sono completamente vaccinati“, a seguito della possibile revoca del di vieto di viaggi non essenziali. Il Primo Ministro britannico, Boris Johnson, ieri, Martedì 18 Maggio 2021, ha chiarito che è sconsigliato andare nei Paesi della “Lista dell’Ambra” che il Regno Unito ha redatto. I viaggiatori che ritornano da uno dei Paesi della “Lista dell’Ambra” hanno l’obbligo di effettuare due test Covid-19 e restare in quarantena per 10 giorni. Il Regno Unito ha registrato 4.466.220 casi di contagio e 127.953 decessi, tuttavia sono state vaccinate 57.768.226 persone, scrive la Johns Hopkins University (JHU) sul suo sito ufficiale. Nel frattempo gli abitanti del Regno Unito si stanno preparando alle vacanze estive prenotando viaggi e tour. I viaggiatori inglesi stanno cercando di evitare i Paesi della “Lista dell’Ambra” per organizzare le proprie vacanze. (cit. BBC)

SM