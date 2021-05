Migranti. Salvini: In arrivo nave tedesca, respingerli come in Spagna

(DIRE) Roma, 19 Mag. – “Il governo spagnolo di sinistra, con un premier di sinistra, ha respinto in Marocco cinquemila clandestini che erano entrati abusivamente sul suolo spagnolo. Perché non lo possiamo fare noi? L’ennesima nave tedesca invece ha accolto i migranti in acque libiche e maltesi sta facendo rotta su Palermo. Chiedo al governo italiano di fare come il governo spagnolo”. Così Matteo Salvini parlando coi cronisti fuori il Senato delle candidature per le comunali a Roma. (Sor/ Dire) 12:15 19-05-21