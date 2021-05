Minasi (Lega): “Approvata proposta emendamento su norme in materia di demanio marittimo”

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la mia proposta di emendamento ad integrazione del disegno di legge su “Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo”, presentato dal collega Pierluigi Caputo. Una piccola modifica che permetterà, però, ai comuni, ed esclusivamente per il 2021, di poter autorizzare con un iter più veloce l’ampliamento per le concessioni demaniali, su richiesta dei titolari delle concessioni turistico-balneari. Esigenza, quella di snellire a livello di tempistiche la procedura, cui era necessario dare risposta vista l’imminente apertura della stagione turistica ed in considerazione delle difficoltà, causa pandemia e restrizioni, registrate dal settore che rappresenta uno dei pilastri più importanti nell’assetto socio-economico della nostra regione.

Spiace solo che anche questo passaggio, che nulla comporta sotto l’aspetto finanziario ed è solo un segno di attenzione nei confronti di operatori che hanno abbastanza sofferto l’avvento del Covid19, sia stato spunto di polemica poco costruttiva e strumentale per la minoranza, che, tramite il capogruppo del Pd, Domenico Bevacqua, non ha ritenuto opportuno volere dare il proprio placet all’emendamento.

Tilde Minasi

Consigliere regionale Lega