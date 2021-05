Columbus international award in diretta streaming il 22 Maggio 2021 alle ore 16,00

Il 22 Maggio, alle ore 16 (ora italiana) in diretta streaming sul portale “DOVE” su facebook e youtube, a 515 anni della morte, avrà luogo il nuovo viaggio di Cristoforo Colombo verso il mondo. Si chiama COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD e prende forma da un’idea concreta del Dott. Massimiliano Ferrara, Fondatore e Presidente di Fondazione ITALY e ideatore del portale DOVE – Dove Vivo all’Estero, il portale di chi ama l’Italia. Un progetto ambizioso che vedrà Colombo protagonista di una tavola rotonda e di un contestuale premio a lui dedicato.

Per l’occasione verranno premiate alcune importanti personalità italiane che si sono distinte a livello internazionale come Ambasciatori della Cultura e del Made in Italy nel mondo, diffondendo l’amore per l’Italia, con l’importante compito di essere ponte tra l’Italia e il mondo, tra gli amanti dell’Italia e la cultura e le tradizioni italiane.

All’evento, organizzato grazie alla fattiva collaborazione dello Staff di Fondazione ITALY e di DOVE – Dove Vivo all’Estero, degli Ambasciatori DOVE, con il fondamentale aiuto del Co-produttore Dott.ssa Maria Rosa Borsetti, insieme a MaMa communication e a molti Media Partners Internazionali, prenderanno parte sia autorità governative sia associazioni internazionali in rappresentanza di Italia, Spagna, Stati Uniti, America Latina e Caraibi. Di certo una strada concreta per ricordare il grande esploratore e navigatore italiano e condividere la sua enorme importanza storico-mediatica. Sarà l’occasione anche per porre l’Italia al centro di un nuovo processo di visione e di innovazione, di futuro e di sviluppo, grazie anche al grande impegno quotidianamente profuso da molte associazioni e personalità italiane nel mondo. Un progetto ambizioso di orgoglio e riscatto dell’Italia, anche per portare nel mondo quell’immagine di Tradizione e Innovazione che ci contraddistingue, legandola a un Made in Italy a 360° che sempre più necessita di una vera azione incisiva che scuota al contempo istituzioni e imprenditori italiani presenti in tutto il mondo.

Attraverso il COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD si sono avviati, e si approfondiranno sempre più, anche percorsi di collaborazione, valorizzazione e scambi culturali in particolare con la Spagna, Cuba e l’America. La visibilità, l’ambizione progettuale e la dimensione internazionale dell’evento non poteva non attirare da subito l’interesse di importanti istituzioni e di soggetti privati, associazioni e fondazioni, italiane e estere. E’ necessario, quanto vitale, portare la verità e la cultura del bello, l’unione e la dimensione della scoperta, lo spirito d’avventura ma anche il valore del rispetto, così come la bellezza della cultura e dell’arte ai nostri giovani, sempre più oggetto di informazioni fuorvianti e spesso violente.