Covid. Bernini (FI): Vaccini in vacanza? Bene, ma regia resti nazionale

(DIRE) Roma, 20 Mag. – “Vaccinare in vacanza? La richiesta dei presidenti di Regione è comprensibile, è giusto fare di tutto per promuovere il territorio e rilanciare il turismo. Ma la campagna vaccinale non può subire rallentamenti. Sin da subito dovremmo rimappare l’organizzazione e la logistica, rendendo il sistema di vaccinazioni più elastico, e pensare così di somministrare la seconda dose almeno ai villeggianti di lungo periodo. E’ chiaro però che la regia deve rimanere a livello nazionale, creando finalmente quella anagrafe vaccinale più volte richiesta da medici e operatori sanitari. Una scheda tecnica digitale che ci possa accompagnare ovunque siamo, che registri il nostro stato di salute e ci consenta di superare il problema della localizzazione”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in diretta a Mattino 5. (Vid/ Dire) 10:26 20-05-21