Covid. In Sicilia 443 nuovi casi e 10 decessi nelle ultime 24 ore

Sull’isola al momento 15.013 positivi

(DIRE) Palermo, 20 Mag. – Sono 443 i nuovi casi Covid registrati in Sicilia tra ieri e oggi attraverso 17.911 tamponi antigenici e molecolari. Nelle ultime 24 ore anche dieci decessi e 688 guarigioni. Gli attuali positivi sull’Isola sono 15.013, 255 in meno rispetto a ieri. I ricoveri in ospedale continuano a calare: al momento i pazienti in regime ordinario sono 704, quelli in terapia intensiva e sub-intensiva 104. I dati sono contenuti nel report del ministero della Salute. (Sac/Dire) 18:42 20-05-21