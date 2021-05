Scendono ancora terapie intensive e ricoveri

(DIRE) Roma, 20 Mag. – Oggi in Italia il bollettino Covid conta 5.741 nuovi casi su 251.037 tamponi, in leggera crescita rispetto a ieri (5.506 casi su 287.256 tamponi). In crescita anche i decessi, oggi 164, ieri erano stati 149. Il tasso di positività è al 2,3%, in aumento rispetto all’1,9% di ieri. Le terapie intensive scendono di 99 unità e scendono anche i ricoveri ordinari, -635. (Tec/ Dire) 18:15 20-05-21