(DIRE) Roma, 20 Mag – “È istituito presso il Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da Allegato che segue, per essere erogato in favore delle imprese turistiche, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici”. E’ quanto si legge nella bozza del decreto Sostegni. (Lum/ Dire) 10:58 20-05-21