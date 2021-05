Sostegni bis. Bozza: stop cartelle al 30 Giugno, plastic tax al 2022

Proroga credito imposta affitti, aiuti al settore tessile e moda

(DIRE) Roma, 20 Mag. – Nella bozza del decreto Sostegni bis spiccano anche una serie di rinvii: proroga della sospensione dell’attività di riscossione al 30 giugno; slitta al primo gennaio 2022 la plastic tax. Il credito di imposta per gli affitti commerciali si allunga al 31 luglio. Inoltre, aiuti per il settore tessile e moda: L’onere della misura è pari a 170 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022. (Lum/ Dire) 11:51 20-05-21