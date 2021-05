Vaccino. OMS: quelli approvati efficaci su tutte varianti covid

(DIRE) Bruxelles, 20 Mag. – I vaccini anti-Covid attualmente in circolazione sono efficaci contro tutte le varianti. Ad assicurarlo è il responsabile della sezione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Hans Kluge, attraverso una nota stampa. “I vaccini disponibili e approvati rispondono a tutte le varianti del Covid-19 emerse finora” ha detto Kluge, ribadendo al contempo l’importanza di seguire le misure igieniche e di distanziamento sociale per il contenimento del virus e delle sue interazioni. In vista della stagione estiva, Kluge invoca un “raddoppiamento degli sforzi” da parte dei governi nazionali per “aumentare il tracciamento dei contatti, i test e le quarantene”, in modo da “mantenere l’andamento della diffusione del virus in calo”. (Pis/Dire) 16:13 20-05-21