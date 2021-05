Trieste Arrestato per rapina impropria un 25enne straniero

Si tratta di un cittadino marocchino del 1996

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha tratto in arresto per rapina impropria, un cittadino marocchino del 1996. Ha sottratto tre paia d’occhiali per un valore di quasi 390 euro da un espositore del negozio Coin di corso Italia e, vistosi scoperto, per assicurarsi la fuga, ha spintonato un addetto all’antitaccheggio. Questi è riuscito a trattenerlo fino all’arrivo di una Volante. E’ stato accompagnato negli Uffici di Polizia e, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la locale Casa circondariale. (foto di repertorio)