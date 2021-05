Waterfront: “Opera utile alla città ma FdI sempre dalla parte della verità”

Oggi il Sindaco Giuseppe Falcomatà inaugurerà il Waterfront. Era ora! Un’opera sicuramente strategica che aumenterà l’appeal turistico della nostra città, certo è, se fosse completa nella totalità della sua idea progettuale, sarebbe stato un giorno storico, per il quale avremmo potuto auspicare l’inizio di una nova era per la valorizzazione di un’infrastruttura affacciata sul mare. Siamo contenti che le famiglie reggine, da oggi, potranno godere di un’opera importante; e proprio nel rispetto che abbiamo nei confronti della nostra comunità, della nostra città, comunichiamo che il nostro partito, insieme alla componente giovanile di “Gioventù nazionale”, parteciperà all’iniziativa con una rappresentanza di dirigenti, iscritti e militanti.

Questa presenza sarà in rigoroso silenzio, un silenzio il cui messaggio – speriamo – possa arrivare ad un’amministrazione sorda, lenta e poco lungimirante; rea di aver rallentato il percorso di realizzazione del Waterfront (progetto portato avanti con un iniziale scetticismo). Oggi ci troveremo davanti al paradosso che chi taglierà il nastro, appagato per il risultato ottenuto, sarà lo stesso soggetto istituzionale che in un passato non troppo remoto, ha aspramente criticato l’opera, fino a bloccarla e definanziarla.

Ma ribadiamo la nostra soddisfazione nel vedere un’opera utile alla ripresa della nostra città, che diventa fruibile e funzionale. Siamo felici per i nostri concittadini perché potranno godere di una bellezza architettonica, augurandoci che questi momenti non siano solo una passerella estemporanea, ma il primo di una lunga serie di impegni concreti verso le tantissime incompiute che servono alla nostra città per farla ritornare nel posto che merita cioè al centro del Mediterraneo come città strategica per importanza e geo-politica.