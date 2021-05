Covid. In Sicilia 350 nuovi casi e 17 decessi tra ieri e oggi

Sull’isola scendono gli attuali positivi

(DIRE) Palermo, 22 Mag. – I nuovi casi Covid riscontrati in Sicilia tra ieri e oggi sono 350, scoperti grazie a 19.201 tamponi antigenici e molecolari. Il dato emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Nello stesso arco temporale si sono registrati 17 morti e 1.081 guarigioni. Il numero degli attuali positivi sull’Isola scende e 13.267, 748 meno di ieri. In discesa anche il dato sugli attuali ricoverati: in regime ordinario se ne contano 662, in terapia intensiva e sub-intensiva 104. (Sac/ Dire) 19:43 22-05-21