Vaccino. Bernini: Paese in sicurezza con nuove linee guida

(DIRE) Roma, 22 Mag. – “Le nuove linee guida per la vaccinazione anti Covid del commissario Figliuolo costituiscono un approccio strategico che guarda oltre l’emergenza, ma che soprattutto consentirà – attraverso un rapido processo di delocalizzazione – di immunizzare anche i cosiddetti irraggiungibili, ossia la fascia della popolazione più fragile e impossibilitata ad usufruire degli hub vaccinali. L’input alle regioni per coinvolgere il più possibile i medici di base e i farmacisti segna un’ulteriore accelerazione nel percorso per mettere in sicurezza il Paese. E’ la conferma che siamo in ottime mani, e basterebbe solo questo per dire che il cambio di governo è stato utile, necessario e sacrosanto”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Sor/ Dire) 16:05 22-05-21