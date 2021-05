Covid. Campobasso, numeri positivi in discesa: 4 in una settimana

31 I guariti. Gravina: “Ripresa socialità mediata da regole sicurezza”

(DIRE) Napoli, 24 Mag. – “La settimana dal 17 al 13 maggio, per ciò che concerne lo stato della diffusione del virus, ha portato in dote alla nostra città un ulteriore miglioramento dei dati. Ad oggi, 24 maggio, a Campobasso risultano 31 casi di cittadini ancora positivi”. Così il sindaco del capoluogo molisano Roberto Gravina che riferisce di solo quattro persone risultate positive al Covid-19 nello stesso lasso di tempo. “Le graduali riaperture di attività e spazi – anticipa il primo cittadino – continueranno nei prossimi giorni a permettere una ripresa della socialità che va sempre mediata con il rispetto delle opportune regole di sicurezza, necessarie a tutti noi per evitare il ripetersi di situazioni che possano frenare inopinatamente quella costante discesa dei contagi che oggi – conclude – stiamo registrando”. (Cac/ Dire) 11:06 24-05-21