Genova. Toti: Nessuna cifra può risarcire ma bene stimolo a Camere

‘Non dobbiamo abituarci a consuetudine, tragedie che si ripetono’

(DIRE) Genova, 24 Mag. – “Credo che nessuna cifra possa risarcire i familiari delle vittime di Ponte Morandi, ma penso anche che un gesto di attenzione da parte del Parlamento possa essere un risarcimento a loro e a tutto il Paese, come a dire che queste cose non debbono accadere in una grande nazione come l’Italia”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, stamattina a Genova a margine della presentazione del progetto di legge “Norme a favore delle vittime dell’incuria nella gestione dei beni strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e di interesse economico generale”, curata dal Comitato vittime Ponte Morandi. “Oggi vale ancora di più dopo la tragedia di Stresa di ieri- aggiunge il governatore, quando altre persone hanno perso la vita in una domenica che doveva essere di festa e di esplorazione delle bellezze del nostro Paese, ma si è trasformata in una tragedia”. Per Toti, “sono cose che si ripetono con una consuetudine a cui non dobbiamo abituarci e credo che questo progetto di legge mandato in Parlamento possa stimolare il legislatore”. (Sid/ Dire) 12:12 24-05-21