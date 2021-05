Lavoro. Bernini (FI): Su blocco licenziamenti ascoltare voce imprese

(DIRE) Roma, 24 Mag. – “La proroga del blocco dei licenziamenti inserita nel nuovo decreto Sostegni dal ministro Orlando è discutibile per due ordini di motivi: c’è una ragione di metodo, perché in una maggioranza di larghe intese nessuno può procedere con la logica del fatto compiuto; e ce n’è una di merito, perché il pacchetto Orlando costringerebbe molte aziende a smantellare piani di ristrutturazione già pianificati da tempo. Il Pd non può reagire invitando chi dissente a uscire dal governo, perché questo non è più il governo Conte, e le misure cruciali come questa vanno concordate ascoltando anche la voce delle imprese. Bisogna trovare un punto di equilibrio ripristinando il criterio selettivo tra grandi e piccoli e tra diversi fatturati, ma il discrimine dovrà essere soprattutto sulla diversa entità dei danni subiti nell’anno del Covid. Confidiamo in Draghi per raggiungere un compromesso rapido e convincente: i sostegni non possono restare bloccati da un’impuntatura ideologica”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Pol/ Dire) 18:04 24-05-21