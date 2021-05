ONU: lavorare più di 55 ore a settimana aumenta rischio ictus e malattie cardiache

13:16 – Secondo uno studio condotto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, come scrive su Twitter: “Lavorare più di 55 ore a settimana aumenta i rischi per la salute delle persone, tra cui: 35% in più di rischio di ictus; 17% in più di rischio di morte per malattie cardiache“. Lo studio ha registrato un aumento del 29% dei decessi per lunghe ore di lavoro nel 2016 rispetto al 2000. A tali eventi sono più soggetti gli uomini, in quanto il 72% dei decessi registrati erano maschi, soprattutto i residenti nelle regioni del Pacifico occidentale e nel sud-est asiatico, in particolar modo i lavoratori di mezza età o molto anziani. I dati raccolti dall’ONU hanno portato “il pensiero verso un fattore di rischio professionale relativamente nuovo e più psicosociale per la salute umana“. La Pandemia di Coronavirus ha sconvolto i ritmi lavorativi mondiali, spesso alimentando la tendenza ad aumentare le ore di lavoro settimanali. Lo smart-working ha ridotto o addirittura annullato i confini tra casa e lavoro, inoltre la pandemia ha costretto molte aziende a chiudere o a ridurre drasticamente il personale, così coloro i quali hanno ancora un lavoro sono costretti ad aumentare le ore lavorative per colmare i vuoti. (cit. ONU)

SM