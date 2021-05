Rinnovabili, Savaglio a Cingolani: “Calabria può essere centro di investimenti”

Videoconferenza tra l’assessore all’Innovazione e il ministro della Transizione ecologica

Catanzaro, 24/05/2021

«La Calabria può essere un centro di riferimento sulle energie rinnovabili e, con i suoi siti di ricerca, si candida a essere un nucleo strategico sul Mediterraneo nell’ambito del Pnrr». È quanto sostenuto oggi dall’assessore regionale all’Innovazione e alla Ricerca scientifica, Sandra Savaglio, nel corso di una videoconferenza con il ministro della Transizione ideologica, Roberto Cingolani. «Noi – ha detto l’assessore al ministro – mettiamo in campo le nostre idee e i nostri centri universitari: su tanti settori dell’energia rinnovabile siamo all’avanguardia nel Paese».

Il ministro Cingolani, dopo aver ringraziato l’assessore Savaglio per le idee proposte, ha annunciato una serie di iniziative in tema con gli argomenti discussi nel corso di un incontro definito proficuo da tutti i partecipanti. Savaglio e Cingolani si aggiorneranno prossimamente per un nuovo incontro, utile a definire le linee concrete dei progetti finanziabili e cantierabili sull’energia pulita.

