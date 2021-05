Sentenza Tar Sant’Anna, Furgiuele: “I commissari adesso siano rimossi”

Ancora una volta il Tar dà ragione al Sant’Anna Hospital, con una (nuova) sentenza che certifica la pochezza pretestuosa delle ragioni che i commissari della Asp di Catanzaro hanno posto alla base dei loro continui e improvvidi dinieghi. Qualche tempo fa auspicai in parlamento un intervento diretto del governo nazionale al fine di rimuovere questa triade disastrosa che sta creando problemi su problemi alla gestione dei servizi sanitari. Dopo la sentenza di oggi, la politica deve prendere atto dei profili di sostanziale incompetenza che emergono dalla stessa con riferimento ai commissari dell’Asp e al loro operato, chiedendone coralmente la rimozione. Non può stare un minuto in più al vertice della sanità provinciale chi ingaggia assurde battaglie contro il diritto al lavoro delle oltre trecento professionalità su cui poggia l’attività della importante clinica cardiologica e contro il diritto ad essere curati di numerosi pazienti costretti ad emigrare per colpa di un management privo della minima sensibilità. La vicenda Sant’Anna, insieme alle relative sentenze del Tar insegna molto alla politica e alla opinione pubblica. Ora bisogna essere urgentemente conseguenti. Per quel che mi riguarda porterò l’ultimo pronunciamento giudiziario direttamente al ministro Speranza, e sono convinto che non sarò il solo.

Deputato della Repubblica On. Domenico Furgiuele