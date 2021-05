(DIRE) Roma, 25 Mag. – Sono 3.224 i nuovi casi di Covid in Italia per 252.646 test tra molecolari e antigenici e 166 morti. Cala il tasso di positività all’1,2% dal 2,3% di 24 ore fa. Ieri i casi erano stati 2.490 per 107.481 tamponi e 110 morti. Sono 1.323 le terapie intensive per covid in Italia, 59 in meno da ieri. Ammontano a 8.557 i ricoveri ordinari, 393 in meno nelle ultime 24 ore. (Uct/ Dire) 17:42 25-05-21