Made in Italy. Lega: Bene impegno Governo su latte ed etichettatura

(DIRE) Roma, 25 Mag. – “Prendiamo atto con soddisfazione dell’impegno che il Sottosegretario Centinaio ha assicurato da parte del Governo per quanto riguarda la promozione del latte italiano e di sistemi di etichettatura che valorizzino le eccellenze Made in Italy. Azioni a tutela dell’agroalimentare italiano che guardano alla tutela della salute dei consumatori e contemporaneamente al supporto concreto delle centinaia di migliaia di aziende del settore. Occorre tenere alta la guardia per promuovere le nostre eccellenze agroalimentari, difendendole da nutri-score e cibi sintetici. In difesa del Made in Italy la Lega c’era, c’è e ci sarà sempre”. Lo dichiarano i senatori della Lega in commissione Agricoltura e firmatari dell’interrogazione n. 3-02498: Giorgio Maria Bergesio, Gianpaolo Vallardi, Rosellina Sbrana, Gianfranco Rufa, Cristiano Zuliani. (Com/Sor/ Dire) 18:19 25-05-21