Sud. Carfagna: Impegno per ridurre divario cittadinanza con Nord

“Lottare contro le ingiustizie che affliggono il meridione”

(DIRE) Palermo, 25 Mag. – “Ridurre quell’insopportabile divario di cittadinanza tra Nord e Sud: è questa la missione che mi sono data”. Lo ha detto la ministra per il Sud, Mara Carfagna, che a Palermo, dopo un incontro con il governatore siciliano Nello Musumeci, ha incontrato la stampa a Palazzo d’Orleans. Carfagna ha evidenziato la necessità di “lottare contro le ingiustizie che ancora affliggono i cittadini del Meridione e lavorare affinché nascere al Sud non sia più considerato come un peccato originale da scontare attraverso un minore accesso ai servizi pubblici come istruzione, sanità o trasporti”. (Sac/Dire) 18:40 25-05-21