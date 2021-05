Covid. Forse creazione di zone bianche rafforzate

Oggi nella attesissima conferenza delle regione sarà all’ordine del giorno la possibile creazione di una zona bianca “rafforzata” con coprifuoco alle 24.00 e altre restrizioni alla movida, ciò potrebbe essere necessario ad evitare una retrocessione nell’evenienza in cui l’incidenza dei contagi da Covid tornasse ad aumentare. Il green pass sanitario europeo dovrebbe essere pronto metà del mese di Giugno”. Al Sud da questa mattina la Sicilia darà la possibilità ai maturandi di immunizzarsi contro il covid mentre la Nord il governo del Veneto continua a manifestare il progetto, operativo per Agosto, di vaccinare contro il nuovo coronavirus anche i turisti in arrivo sul territorio.

