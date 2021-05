(DIRE) Roma, 26 mag. – Sono 3.937 i nuovi casi di Covid in Italia per 260.962 test tra molecolari e antigenici e 121 morti, con un indice positività a 1,5%. Sono 1.278 le terapie intensive per covid, 45 in meno da ieri. Ammontano a 8.118 i pazienti ricoveri nei reparti ordinari, 439 in meno nelle ultime 24 ore. (Vid/ Dire) 17:50 26-05-21