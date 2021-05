India, alta l’allerta per gli spostamenti del ciclone Yaas

Forte preoccupazione in India per l’evoluzione e gli spostamenti del ciclone Yaas, le autorità allarmata hanno già fatto evacuare più di 1 milione e duecento mila persone. Il ciclone ha già causato due morti ed innumerevoli danni alle costruzioni nelle zone in cui è passato (il Bengala Occidentale e l’ Orissa). Il fenomeno atmosferico che gli esperti hanno valutato inizialmente come un ” tempesta ciclonica”. Yaas ha fatto registrare venti di 130-140 chilometri l’ora, con raffiche che hanno raggiunto anche i 155 chilometri l’ora. (foto di repertorio)

