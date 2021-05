Reggio Calabria. Processo Gotha i Pm chiedono 252 anni di carcere

foto di GNS

Dopo ben 13 udienze in cui la pubblica accusa rappresentata da: Giuseppe Lombardo, Stefano Musolino, Giulia Pantano, Walter Ignazitto e Sara Amerio, ha delineato la struttura della ‘Ndrangheta nelle sue molteplici articolazioni che avevano lo scopo di permeare la vita sociale, economica e politica di Reggio Calabria con un occhio di riguardo all’area metropolitana. Il procuratore capo di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, nel rito ordinario del processo “Gotha”, ha chiesto 19 condanne. Quella descritta in questo processo è un’associazione criminale molto evoluta e raffinata nelle strategie e nella ricerca delle persone da coinvolgere o da utilizzare, alle volte facendole “accerchiare”. Questa ‘Ndrangheta avrebbe al suo interno anche componenti di logge massoniche nascoste ed illegali, e “parti” deviate dello Stato. Sarebbe strutturata a compartimenti con ruoli ed obiettivi differenti ma un unico scopo soddisfare la sua “fame”. La condanna più pesante è stata la richiesta di 28 anni di reclusione, per colui che secondo l’accusa decideva ed era sullo stesso piano del capo della “famiglia” di Archi. Nel progetto politico erano anche coinvolti e utilizzati (sempre secondo la ricostruzione dell’accusa) anche due noti politici per i quali sono stati chiesti rispettivamente 20 anni di reclusione. Il tentativo della ‘Ndrangheta di condizionare la vita delle istituzioni sarà oggetto di valutazione della Corte presieduta dal Giudice Silvia Capone, la quale ha stabilito che la camera di consiglio avverrà a metà del mese di Luglio. “La ‘Ndrangheta è ormai divenuta una potentissima Agenzia di Servizi Criminali”, – questa la definizione data dal PM Lombardo, di quella che a suo dire è l’organizzazione criminale più ricca e potente del mondo.

FMP