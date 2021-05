Sydney, aereo da turismo atterra in spiaggia. È accaduto nelle scorse ore sulle sabbie di Collaroy Beach

Nello stato del Nuovo Galles del Sud, in Australia. Il velivolo costretto a un atterraggio di emergenza per un guasto al motore ha spinto in molti a mettersi in salvo tuffandosi in acqua. A bordo c’erano tre persone tra cui un bimbo

Potrebbe sembrare una scena da film ma è quanto invece accaduto nelle scorse ore a nord di Sydney, in Australia: un guasto a un motore, l’aereo che inizia a perdere e quota e il pilota che riesce a farlo atterrare senza un graffio su una spiaggia. A bordo del piccolo velivolo, un Tecnam P2008, stavano viaggiando tre persone: il pilota di 25 anni, la passeggera di 28 anni e un bimbo di un solo anno di età. Il giovane che si trovava ai comandi, è stato costretto a improvvisare a causa del guasto, facendo atterrare l’aereo sulle sabbie di Collaroy Beach, finendo dritto dritto dove decine di bagnanti stavano prendendo il sole. Molti di loro, vedendo l’aereo che si preparava ad atterrare, si sono messi in salvo tuffandosi in mare. Il velivolo si è posato delicatamente sulla spiaggia, a pochi metri dall’acqua, e fortunatamente, ha confermato la polizia, nessuno si è fatto male. Un portavoce dell’Autorità per la sicurezza dell’aviazione civile, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha affermato che molto probabilmente indagherà sull’atterraggio forzato, ma ciò dipenderà dal rapporto presentato dal pilota.

Comunicato Stampa – Sportello dei Diritti