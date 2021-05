Covid. Campania, 533 nuovi positivi su 13.217 tamponi molecolari

16 I deceduti in ultime 48 ORE. 73 I degenti in intensiva

(DIRE) Napoli, 27 Mag. – Sono 533 i nuovi casi di positività al covid-19 registrati oggi in Campania. Il dato si rileva in relazione ai 13.217 tamponi molecolari eseguiti. Le nuove positività si dividono in 375 asintomatiche e 158 sintomatiche. A darne notizia l’Unità di crisi della Regione Campania che, nel bollettino ordinario quotidiano, segnala anche l’esecuzione di 4.402 tamponi antigenici. Nel report sono conteggiati anche 21 decessi, 16 nelle ultime 48 ore, e 1.248 guarigioni. Da inizio pandemia i morti in regione sono stati 7.168, i guariti 341.763. Sul fronte posti letti vengono segnalati 73 ricoverati nelle terapie intensive e 782 nei reparti di area non critica. Tutti i dati sono riconducibili alle 23:59 di ieri, mercoledì 26 maggio. (Gup/ Dire) 17:08 27-05-21