Covid. Cirio: Piemonte tra tre settimane in zona bianca

(DIRE) Torino, 27 Mag. – Il Piemonte si avvia verso la zona bianca. “Ieri, 25 maggio, il tasso di incidenza è di 51 (casi ogni 100.000 abitanti), quindi oggi potrebbe essere il giorno in cui il Piemonte scende sotto i 50”, ha detto il presidente della Regione Alberto Cirio. “E’ importante arrivarci oggi”, ha continuato Cirio, “perché se oggi abbiamo un valore sotto il 50 da domani potrebbero scattare il countdown della zona bianca”, che prevede tre settimane al di sotto dei 50 casi su 100.000 abitanti per permettere alle regioni di accedervi. Il presidente Cirio ha fatto poi sapere successivamente che “l’incidenza media del Piemonte è scesa sotto la soglia di 50 casi ogni 100.000 abitanti” e che quindi il countdown di tre settimane partirà da domani. Cirio ha fornito altri numeri sulla situazione Covid in Piemonte: “Il pre report di oggi, che sarà poi confermato nella giornata di domani, continua a darci segnali estremamente confortanti di come l’epidemia stia retrocedendo in maniera continuativa”. I dati della settimana dal 17 al 23 maggio vedono “il tasso di positività dei tamponi è sceso dal 4,5% al 3,2%, l’indice Rt segnava 0,79 e oggi segna 0,70”. Cirio ha poi dato le cifre relative ai posti occupati dai malati Covid negli ospedali: “I posti in terapia ordinaria sono scesi dal 19% al 14%, e in terapia intensiva dal 22% al 15%: questo è un valore molto importante perché nei nuovi parametri del governo non basta più l’Rt da solo ma deve essere ancorato al tasso di occupazione degli ospedali”. (Luv/ Dire) 18:40 27-05-21