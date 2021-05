L’importante onorificenza consegnata nel salone della Prefettura di Messina

La dott.ssa Pia Cappotto nominata Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, la prestigiosa onorificenza è stata concessa per le benemerenze da lei acquisite nel campo socio sanitario. La cerimonia si è svolta nel salone di rappresentanza del Palazzo del Governo di Messina, presenti altri nove insigniti, con autorità e parenti stretti. La pergamena di Cavaliere Al Merito della Repubblica, è stata consegnata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina dott. Bernardo Alagna, alla presenza del Prefetto di Messina dott.ssa Cosima Di Stani.

La proposta per l’onorificenza è stata inoltrata dal Presidente di Cittadinanzattiva Sicilia dott. Giuseppe Pracanica, dopo il previsto iter è stata sancita dal Presidente della Repubblica. La dott.ssa Cappotto è laureata in scienze sociali e psicopedagogia presso l’Università Messina, perfezionamento in Bioetica presso l’Università Cattolica Roma, con il perfezionamento in Psichiatria e Danzoterapia. Dipendente Asp dal 1985 in Psichiatria, ha operato nell’equipe che ha portato alla chiusura dell’Ospedale Psichiatrico “Mandalari”, a seguire all’apertura delle strutture residenziali alternative Cta e le Star, al Distretto socio-sanitario, servizio Adi-Adip, Rsa e al Centro Diurno Alzheimer fino al 2014.

La dott.ssa Cappotto, durante la sua carriera ha ricoperto diversi incarichi, mentre da volontaria si è distinta nel movimento di Cittadinanzattiva. Da volontaria ha svolto e svolge la sua azione con signorilità, onestà e disponibilità verso gli altri e negli anni è diventata un punto di riferimento importante nel campo socio sanitario dell’area Tirreno – Nebrodi.