Lavoro. Bernini (FI): Lungimirante mediazione governo su licenziamenti

(DIRE) Roma, 27 Mag. – “Sullo sblocco dei licenziamenti la sinistra sta mettendo sotto accusa il governo perché aiuterebbe solo gli interessi delle imprese. Un concetto che va invece ribaltato: continuando a impedire a tutti, indiscriminatamente, di licenziare, si metterebbe infatti a rischio il futuro di migliaia di imprese non più in grado di mantenere i livelli occupazionali pre-crisi bloccando così il mercato del lavoro e, di conseguenza, le assunzioni. La mediazione proposta dal governo, invece, lascia liberi i licenziamenti in modo selettivo, ma aiuta economicamente con congrui incentivi chi non lo fa consentendo allo stesso tempo le ristrutturazioni aziendali, strumento indispensabile per le necessarie riconversioni produttive e per creare nuova occupazione”. Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Anb/ Dire) 16:07 27-05-21