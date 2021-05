Marocco. Legalizzato l’uso terapeutico della cannabis

(DIRE) Roma, 27 Mag. – Con 119 voti favorevoli e 48 contrari, il Parlamento del Marocco ha approvato una proposta di legge che autorizza l’uso della cannabis per scopi “medici, cosmetici e industriali”. Resta vietato il consumo per motivi ricreativi. Il testo ha ottenuto il via libera della Camera bassa ieri, dopo mesi di negoziati, tesi a superare l’opposizione del Parti justice et développement (Pjd), forza di governo dal 2011. I deputati del partito sono stati alla fine i soli a votare contro, denunciando un’eccessiva “fretta” e “strumentalizzazioni in campagna elettorale” in vista delle consultazioni amministrative di settembre e legislative di ottobre. Secondo un rapporto del 2020 dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc), il Marocco è il Paese al mondo con il più grande areale di produzione della cannabis, circa 55.500 ettari, concentrati perlopiù nelle regioni del nord. (Vig/Dire) 18:41 27-05-21