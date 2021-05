Covid. Da ieri 3.738 i nuovi casi su 249.911 tamponi, 126 decessi e meno 64 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 28 Mag. – Sono 3.738 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 249.911 tamponi effettuati. Il tasso di positività è dell’1,5%. Sono 126 i decessi causa covid registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Le terapie intensive causa covid calano ancora in Italia: -64 rispetto a ieri. Ora in tutto ce ne sono 1.142 occupate. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:24 28-05-21